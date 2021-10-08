شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : اعتداء الحوثيين على مطار أبها جريمة حرب والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام