- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ اليوم الجمعة، حول فتح أبواب السعودية أمام حكومته، إن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".
وفي تصريحٍ بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي؛ شدّد ميقاتي؛ على "أننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فلدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها".
كما علّق "ميقاتي"؛ على تهديد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ من قِبل مسؤول في "حزب الله"، قائلاً: "وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكداً حياله، والتحقيقات مستمرة وأخذت الاجراءات لإضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار؛ وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور".
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 01:40 PM
قال: العين بصيرة واليد قصيرة ولدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلهارئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ اليوم الجمعة، حول فتح أبواب السعودية أمام حكومته، إن "السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية وقبلتي الدينية كمسلم".
وفي تصريحٍ بعد لقائه البطريريك بشارة الراعي؛ شدّد ميقاتي؛ على "أننا لا نوفر فرصة لنكون مع هواجس وهموم الناس، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فلدينا مشكلات كبيرة ونحاول حلها".
كما علّق "ميقاتي"؛ على تهديد المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ من قِبل مسؤول في "حزب الله"، قائلاً: "وزير العدل استفسر حول هذا الأمر ولا شيء مؤكداً حياله، والتحقيقات مستمرة وأخذت الاجراءات لإضافة المواكبة والحراسة على القاضي بيطار؛ وتمنيت أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور".
، رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبنانية: السعودية قبلتي الدينية كمسلم وقبلتي السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.