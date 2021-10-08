، "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والدرب ، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.