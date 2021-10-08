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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والدرب ، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 01:36 PM
الحالة تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساءً"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، والدرب ، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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