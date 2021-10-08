، أكبر المؤلفات حجماً بـ "كتاب الرياض".. كاتبة توظّف النخلة في إكساب الأطفال المعرفة ،

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اسمه "نخلة"، ويتحلى بصفات النخلة في استقطاب نظر السائر في اتجاهها من بعيد، فقبل أن يصل زائر معرض كتاب الرياض إلى جناح دار نبجة القطرية، يلفت انتباهه من بعيد كتاب "نخلة"؛ لكبر حجمه الملحوظ، الذي يفوق حجم أي كتاب في المعرض، وكذلك لإقبال زوّار المعرض على شرائه، حتى أصبح أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار نبجة.
وحول نواحي تفرد الكتاب بعيداً عن حجمه، أوضحت مسؤولة الجناح فادية الرفاعي؛ لـ"الخليج 365"، أن كتاب "نخلة" للمؤلفة أسماء الكواري؛ موجّه للأطفال، ويقوم على فكرة مبتكرة تحقّق ثلاث فوائد للطفل، هي: التعلم، واكتساب المعرفة، وربط المعرفة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
وبيّنت أن الكتاب يطابق بين الحروف الأبجدية للغة العربية، وبين أجزاء النخلة ومكوناتها وثمرها، باستخدام الرسوم كوسيلة تعلم وجذب للأطفال، وكذلك محرّض لهم على التفكير.
وفي التطابق بين النخلة وحروف الأبجدية، يورد الكتاب مع حرف الألف كلمة "أكمام"، وفي النص المرافق للكلمة يورد النص التالي "أزهار النخلة تتكون من (الأكمام) أوعية خشبية تغطيها مع طلعها الذي يحمل أزهار النخيل، وقد وردت الأكمام في القرآن الكريم، قال تعالي: (وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ) سورة الرحمن: الآية 11".
ويورد مع حرف التاء كلمة "تمر"، ويذكر النص التالي: "التمر هو الرطب المجفف، ويكون طعمه سكرياً، ومراحل نمو التمرة هي: الزهرة أول نموها، ثم طلع، ثم بلح، ثم زهو، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمرة. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله".
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 01:29 PM
يقوم على ربط التعلم بالقرآن والحديث النبويأكبر المؤلفات حجماً بـ "كتاب الرياض".. كاتبة توظّف النخلة في إكساب الأطفال المعرفة
اسمه "نخلة"، ويتحلى بصفات النخلة في استقطاب نظر السائر في اتجاهها من بعيد، فقبل أن يصل زائر معرض كتاب الرياض إلى جناح دار نبجة القطرية، يلفت انتباهه من بعيد كتاب "نخلة"؛ لكبر حجمه الملحوظ، الذي يفوق حجم أي كتاب في المعرض، وكذلك لإقبال زوّار المعرض على شرائه، حتى أصبح أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار نبجة.
وحول نواحي تفرد الكتاب بعيداً عن حجمه، أوضحت مسؤولة الجناح فادية الرفاعي؛ لـ"الخليج 365"، أن كتاب "نخلة" للمؤلفة أسماء الكواري؛ موجّه للأطفال، ويقوم على فكرة مبتكرة تحقّق ثلاث فوائد للطفل، هي: التعلم، واكتساب المعرفة، وربط المعرفة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.
وبيّنت أن الكتاب يطابق بين الحروف الأبجدية للغة العربية، وبين أجزاء النخلة ومكوناتها وثمرها، باستخدام الرسوم كوسيلة تعلم وجذب للأطفال، وكذلك محرّض لهم على التفكير.
وفي التطابق بين النخلة وحروف الأبجدية، يورد الكتاب مع حرف الألف كلمة "أكمام"، وفي النص المرافق للكلمة يورد النص التالي "أزهار النخلة تتكون من (الأكمام) أوعية خشبية تغطيها مع طلعها الذي يحمل أزهار النخيل، وقد وردت الأكمام في القرآن الكريم، قال تعالي: (وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ) سورة الرحمن: الآية 11".
ويورد مع حرف التاء كلمة "تمر"، ويذكر النص التالي: "التمر هو الرطب المجفف، ويكون طعمه سكرياً، ومراحل نمو التمرة هي: الزهرة أول نموها، ثم طلع، ثم بلح، ثم زهو، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمرة. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله".
، أكبر المؤلفات حجماً بـ "كتاب الرياض".. كاتبة توظّف النخلة في إكساب الأطفال المعرفة ،
المصدر : الخليج 365
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