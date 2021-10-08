الملك وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضا:

القيادة تُعزي رئيس باكستان في ضحايا الزلزال