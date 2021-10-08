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ما حكم الحلف بالحرام في كل لحظة؟.. الشيخ المطلق يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن الحلف بالحرام في كل لحظة يعد أمرًا محرمًا شرعًا.

وأضاف الشيخ المطلق، خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «»، أنه لا يجوز للمسلم الاستسهال في الحلف بالحرام والطلاق.

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى سمى «الطلاق» حدًا من حدود الله، مستشهدًا على ذلك بقوله تعالى في سورة «الطلاق»: «ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه».

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن ظلم النفس إتيان المعاصي، داعًيا من يتعمد الحلف بالحرام والطلاق إلى عدم فعل ذلك، بجانب الاستغفار.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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