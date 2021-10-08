شكرا لقرائتكم خبر عن روح السعودية : اطلاق تقويم الفعاليات والمواسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -بفعاليات نوعيّة وعالميّة تقام لأول مرة في المنطقة

روح السعودية تطلق تقويم الفعاليات والمواسم ٢٠٢١/٢٠٢٢

أعلنت "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة؛ عن إطلاق تقويم الفعاليات والمواسم المزمع إقامتها خلال شتاء السعودية 2021/ 2022، والذي يتضمن عودة مواسم السعوديّة والعديد من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة مما يتيح للمواطنين والمقيمين والزوار فرصاً غير مسبوقة لاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة متميّزة ومتنوعة.

ويأتي الاعلان عن تقويم الفعاليات والمواسم استكمالا لحملة "عن سنتين" والتي وعدت بعودة المواسم بحجم مضاعف وفعاليات أكبر حجما وأكثر تنوعاً، حيث تضمن التقويم فعاليات مضاعفة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر ٢٠٢١ الى مارس ٢٠٢٢ لتلبي كافة تطلعات العوائل والأفراد من مختلف شرائح المجتمع بهدف توفير تجربة سياحية استثنائية لزوار المملكة من الداخل والخارج، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة مما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وسلسة.

ويشمل التقويم عدداً من المواسم والفعاليات من أبرزها موسم الرياض الذي ينطلق في 20 أكتوبر 2021، والمتضمن أكثر من 370 عرض مسرحي خليجي وعربي وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية وعالمية والعديد من الفعاليات المتميزة الأخرى، بالإضافة إلى لحظات العلا الذي يمتد من أكتوبر 2021 الى مارس 2022 ويتخلله شتاء طنطورة، بالإضافة لعدد من الفعاليات النوعية و العالمية ومنها على سبيل المثال الفورميلا 1، والفورميلا إي، ورالي داكار، وكأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الإسباني، ومعرض الكتاب، ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وميدل بيست وغيرها.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة الجهة المسؤولة عن "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة في السعودية قائلاً: "تقدم روح السعودية عبر تقويمها الصادر اليوم حزماً من الفرص الهائلة للاستمتاع بالفعاليات النوعية والعالمية لمختلف الفئات والشرائح في أجواء ممتعة وآمنة، كما أن "تقويم الفعاليات والمواسم" يشير إلى حجم فرص العمل والاستثمار الناجمة عن هذا الحراك السياحي في جميع أنحاء المملكة؛ والتي تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠"

ومن الجدير بالذكر أن مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة، وقد نجحت في جذب أكثر من 50 مليون زيارة، وساهمت في توليد العديد من فرص الأعمال بالإضافة لما يزيد عن 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية، ومن المتوقع أن تسهم الفعاليات والمواسم خلال شتاء 2021/2022 في تحقيق المزيد من النجاحات.