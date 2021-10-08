«تقويم التعليم» توضّح الإجراء حال عدم تأكيد الاختبار للطالب

الرياض - محمد عبدالله - حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الإجراء المتّبع حال عدم تأكيد الاختبار للطالب، ووجود اسمه ضمن قوائم الانتظار.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة– عبر تويتر- أنه «في حال عدم تأكيد الاختبار يرجى الذهاب للمقر، وسيكون دخولك حسب الأماكن الشاغرة».

وتابع قائلا إنه «في حال عدم الدخول، وتم إعلان النتائج، وحالة التسجيل قائمة الانتظار، يتم استرجاع المقابل المالي في رصيد الملف، وبإمكانك استخدامه للاختبارات القادمة أو تحويله لملف مستفيد آخر».

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الطلبة قال فيه: إنه يرغب في تعديل مكان اختباره لكنه لم يجد مكانا خاليا وظل اسمه في قائمة الانتظار، فهل يذهب للمقر للاختبار أم ماذا يفعل؟

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