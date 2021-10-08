حساب المواطن يذكِّر: لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق

الرياض - محمد عبدالله - جدد برنامج حساب المواطن، التذكير، بأنه لا بمكن إضافة تابع عبر تطبيق البرنامج إنما تتم إضافته من خلال الموقع الإلكتروني.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يمكنك إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكنك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط http://ca.gov.sa».

وحول خطوات إضافة التابع، أوضح البرنامج أنه تتم عن طريق الدخول الى حساب المستفيد، ثم «تفاصيل الطلب - بيانات التابعين» وإضافة التابع، ثم الضغط على ايقونة «حفظ».

وأشار البرنامج إلى أنه يمكن للمستفيد التأكد من البيانات عن طريق أيقونة «المراجعة».

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