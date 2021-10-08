الحيزان عن طقس الجمعة: معتدل شمالًا وأمطار على المرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، طقسًا معتدلًا وسط النهار شمالًا ومن معتدل إلى حار على بقية القطاعات، وحارًا بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغرب الشرقية.

وأشار الحيزان– عبر تويتر- إلى رياح نشطة شمالًا، ومتوسطة بشكل عام على باقي القطاعات؛ مع هطول أمطار على المرتفعات حتى منطقة مكة وشرقها.

كان المركز الوطني للأرصاد توقَّع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية نهارا تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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