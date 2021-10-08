أمن الطرق ينبه قائدي المركبات بالجوف والشرقية.. ضباب وأتربة مثارة

الرياض - محمد عبدالله - نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في كلٍّ من ( أبوعجرم - ميقوع- النبك )، بسبب التقلبات الجوية بالمنطقة.

وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدن في مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع".

كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية (أبوحدرية -الجبيل - الرياض- الأحساء).

وقالت "نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع".

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