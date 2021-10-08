«شرطة الشرقية» تُطيح بوافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأنه بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها، أسفرت إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع شرطة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية بهدف زيادة قيمتها عند البيع.

وأشار المقدم الشهري إلى أنه تم ضبط بعض الأدوات والمستحضرات التي تُستخدم في مثل هذه العمليات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهات المختصة.

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