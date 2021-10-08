«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار غزيرة وجريان للسيول على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

كما يتوقع أيضًا تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطي والجنوبية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية نهاراً تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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