جامعة طيبة تتبرأ من إساءة عضو هيئة تدريس لأحد الطلاب.. وتؤكد: الإجراءات النظامية بانتظاره

الرياض - محمد عبدالله - أكدت جامعة طيبة رفضها لإساءة أحد أعضاء هيئة التدريس لطالب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي، وذلك بعد تداول مقطع صوتي للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها في "تويتر"، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن الإساءة لأحد الطلاب في إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي في فصل دراسي سابق، عليه تؤكد الجامعة أنها تلقت بلاغًا عبر الطرق النظامية واطلاعها على الموضوع أعلاه سابقاً ورفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية واللي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها. وأن الإجراءات النظامية التي اتخذتها الجامعة تأخذ مجراها النظامي بشأنه.

وأوضحت الجامعة حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع، كما تؤكد الجامعة أنها تتابع بكل حرص وترصد كل ما يّنشر عنها على منصات التواصل الاجتماعي ويشكل إساءة بأي شكل من الأشكال وأنها ستتخذ ذات الإجراءات القانونية بحق أصحابها وفقًا لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه. وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.

وأهابت جامعة طيبة بكافة المنسوبين وغيرهم باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة ذات العلاقة.

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