بالفيديو والصور.. القوات البحرية الملكية السعودية تنفذ رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية

الرياض - محمد عبدالله - نفذت القوات البحرية والقوات الجوية المشاركة في تمرين نسيم البحر -13 رماية بالصواريخ على الأهداف البحرية في منطقة عمليات التمرين، بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وقائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول أمجد خان نيازي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد نواف المالكي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية.

وقال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، إن تمرين نسيم البحر ليس بجديد بين القوات البحرية والقوات البحرية الباكستانية وأن هذا التمرين هو النسخة رقم 13، وتعتبر التمارين مع الأشقاء الباكستانية تمارين مستمرة لرفع الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز الأمن البحري.

وأضاف قائد القوات البحرية أن مشاركة القوات الجوية برماية الذخيرة في التمرين تعتبر إضافة للتمرين لدعم وتعزيز الاستراتيجية البحرية في الوصول والوجود في أي منطقة تستوجب ذلك لحمايك المصالح الحيوية للمملكة.

فيما ذكر قائد تمرين نسيم البحر 13 اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي، أن رماية سفن جلالة الملك بصواريخ سطح - سطح على المدى المتوسط و المدى البعيد ومن وراء الأفق نفذت بشكل احترافي ودمرت أهدافها وكذلك نفذت القوات الجوية الملكية السعودية الرماية بصواريخ جو/ سطح على أهداف بحرية وكانت الرماية ناجحة ولله الحمد وتم تنفيذها بكل احترافية من قبل القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الجوية.

جدير بالذكر أن مقاتلات القوات الجوية نفذت الرماية في منطقة عمليات بعيدة عن قواعدها بما تمتلكه من منظومات جوية تمكنها من الطيران لمسافات بعيدة لمساندة وحدات القوات البحرية في مسرح عملياتها في بحر العرب.

اقرأ أيضًا:

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط

الدفاعات السعودية تعترض مفخخة حاولت مهاجمة مطار أبها.. وتناثر شظايا في الأرجاء