شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط وافد امتهن إجراء عمليات تجميلية للإبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري ، بأنه بالتعاون مـع نادي الإبل ووفـق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها ، أسفرت إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مـع شـرطة منطقـة الريـاض عـن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية ، في العقد الرابع من العمر ، امتهن إجراء عمليات تجميلية للإبل مـن شأنها تعديـل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع ، كما ضبط بحوزته بعـض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هـذه العمليات ، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته إلى الجهة المختصة .