، الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمثل الماء قرابة 70 % من وزن الإنسان البالغ، وهو مفيد وضروري لأعضاء الجهاز الهضمي بشكل خاص، وأعضاء الجسم الأخرى بشكل عام، حيث تحتاج كل خلية وكل عضو في الجسم إلى الماء كي تعمل بشكل طبيعي.

ولشرب كأس من الماء يوميًا قبل الإفطار فوائد كثيرة لجسم الإنسان يمكن إجمالها فيما يأتي.

هل شُرب الماء على الريق يُنظِّفُ القولون والكلى؟

قال الدكتور عبدالله الذيابي لـ"الخليج 365" إن السموم تتراكم في الجسم أثناء النوم، ويساعد كوب ماء في الصباح على التخلص من هذه المواد السامة بشكل سريع ومن دون مياه كافية تتراكم هذه السموم في الجسم، وقد تتسبب بمشاكل صحية متعددة، مثل حصى الكلى؛ لذلك الجسمُ يحتاج إلى كميةٍ كافية من الماء يوميًا، تختلف هذه الكمية من شخص إلى آخر حسب عوامل متعددة، أبرزها: العمر، والجنس، وصحة الجسم، فالذي يعاني بسبب ضعف عضلة القلب أو الفشل الكلوي المزمن لا ينصح أن يتناول كمية كبيرة من الماء، كما أنَّ النشاط البدني المبذول وحرارة الأجواء تجعل الجسم يحتاجُ إلى مزيدٍ من الماء لتعويض احتياجه من السوائل، وبالتأكيد فإنَّ الماء يُسهم في تنظيف القولون والتغلب على الإمساك، ويعزز أداء الكلى في القيام بوظائفها، مع تقليل خطر الإصابة بحصيات الكلى.

وفيما يتعلق بشرب الماء على الريق أو على معدة فارغة، فإنَّ البعض قد يتساءل إذا كان ذلك ضارًا أم لا؟ فقد أوضح طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض لـ"الخليج 365"، أن شرب كوب من الماء في الصباح يعطي الشخص الطاقة التي يحتاج إليها للحركة والتركيز، بشرط ألا ينسى شرب الماء على مدار اليوم، والحقيقة أنَّ تناول الماء على الريق من العادات الصحية الجيدة لا يعد ضارًا، فتناول الماء خلال ساعات النهار الأولى يُسهم في تلبية احتياج الجسم اليومي من الماء، ويؤدي كذلك إلى تحسن عملية الهضم وإعطاء الشخص الطاقة التي يحتاج إليها ليومه، مقارنة بالإكثار من الماء ليلاً والذي يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد.

وبخصوص تأثير شرب الماء على الريق في تخفيف أحماض المعدة، فقد أكد "الذيابي" أنَّ أحماض المعدة تُفرز باستمرار كميات بسيطة بين الوجبات وأثناء الصيام، وتُفرز كميات كبيرة مع الوجبات، وشرب الماء على الريق لا يؤثر على أحماض المعدة ودورها في هضم الطعام ، فكوب الماء يهدئ المعدة ويساعد من يعانون بسبب الإمساك والصداع، كما يُسهم في الحفاظ على نضارة البشرة وحيوية الشعر، فنقص الماء قد يؤدي إلى جفاف البشرة وبالتالي سرعة تكون التجاعيد.

وأضاف طبيب الباطنة: "يبقى شرب الماء دائمًا مهمًا، سواء على الريق، أي قبل الإفطار، أو بعده؛ لما للماء من تأثير كبير على جميع وظائف الجسم".

وابان أنَّ شرب الماء عند الاستيقاظ من النوم بحد ذاته لا يُسهم في التخلص من سموم الكبد، ومثل ما ذكرنا فإنَّ شرب الماء في جميع الأوقات مهمٌّ، ويُسهم في قيام أجهزة وأعضاء الجسم بأداء وظائفها، والانتظار حتى الشعور بالعطش لا يعد شيئًا صحيًا؛ لأنَّ الشعور بالعطش يعني أنَّ الجسمَ فَقَدَ سوائل أكثر مما تناول الشخص، وقد يصاحب الشعور بالعطش أعراض مثل: التعب، والدوخة، وقلة التبول، مع تحول لون البول إلى لأصفر الداكن، وجفاف الفم، والشفتين، والعينين.

وكشف الدكتور عبدالله عن أن شرب كأس ماء كبير مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم له تأثير إيجابي على الصحة؛ لأن شرب الماء على معدة فارغة يُحسن عمليات تجديد الخلايا والتطهير التي يقوم بها الجسم تلقائيًا كل ليلة.

وختم طبيب الباطنة قائلاً إنَّ شُرب الماء مع الأكل لا يؤدي الى زيادة الوزن؛ لأنَّ الماء لا يحتوي على سعرات حرارية، وقد يزيد من الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل كمية الأكل المتناولة والمحافظة على الوزن، خصوصًا إذا كان بديلاً عن المشروبات الغازية والعصائر عالية السكريات.