، البحرين تدين إطلاق "الحوثي" صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين على خميس مشيط ،

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دانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين (مفخختين) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان، ينتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة وقوف المنامة مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من أجل التصدي لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي
البحرين تدين إطلاق "الحوثي" صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين على خميس مشيطوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-08
دانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين (مفخختين) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان، ينتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة وقوف المنامة مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من أجل التصدي لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
12:30 AM
أشادت بكفاءة ويقظة الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات
دانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين (مفخختين) تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان، ينتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة وقوف المنامة مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات السعودية وتمكنها من التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من أجل التصدي لهذه الأفعال الإرهابية الآثمة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
، البحرين تدين إطلاق "الحوثي" صاروخ باليستي وطائرتين مسيرتين على خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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