السعودية للكهرباء: 4 دلائل لرسالة قراءة العداد

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء 4 دلائل بشأن «رسالة قراءة العدادات».

وقالت الشركة، عبر حسابها «العناية بالمشتركين» بتويتر، إن هذه الرسالة تفيد بأنه تمت قراءة العداد من قبل الفني المختص وسوف تصدر الفاتورة خلال 6 أيام.

واستكملت الشركة: «بعد صدور الفاتورة يتم إرسال رسالة تتضمن قيمة الفاتورة وبعد السداد يتم إشعار المشترك برسالة تفيد بوصول السداد».

وكانت الشركة، أكدت أن تاريخ إصدار الفاتورة قد يختلف من شهر إلى شهر بحسب دورة القراءة من قبل الشركة، مشيرة إلى أنَّ بداية تاريخ استحقاق دفع مبلغ الفاتورة هو 28 من كل شهر ميلادي.

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