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السعودية للكهرباء: 4 دلائل لرسالة قراءة العداد

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الشركة للكهرباء 4 دلائل بشأن «رسالة قراءة العدادات».

وقالت الشركة، عبر حسابها «العناية بالمشتركين» بتويتر، إن هذه الرسالة تفيد بأنه تمت قراءة العداد من قبل الفني المختص وسوف تصدر الفاتورة خلال 6 أيام.

واستكملت الشركة: «بعد صدور الفاتورة يتم إرسال رسالة تتضمن قيمة الفاتورة وبعد السداد يتم إشعار المشترك برسالة تفيد بوصول السداد».

وكانت الشركة، أكدت أن تاريخ إصدار الفاتورة قد يختلف من شهر إلى شهر بحسب دورة القراءة من قبل الشركة، مشيرة إلى أنَّ بداية تاريخ استحقاق دفع مبلغ الفاتورة هو 28 من كل شهر ميلادي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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