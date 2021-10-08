شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب: بدأنا رحلة «الألف ميل» للنجاح.. وفخورون بالالتحاق بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فخر بالنفس بعد الوصول للهدف

عبر طلاب وطالبات البكالوريوس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عن فخرهم وسعادتهم، كونهم طلاب هذه الجامعة، وأنهم بالتحاقهم بالجامعة بدأوا رحلة الألف ميل لتحقيق أحلامهم، مؤكدين أن العلم لا يتم إلا بالجد والاجتهاد، وأوصوا طلاب المرحلة الثانوية بالاجتهاد والحصول على أعلى النتائج لتحقيق رغباتهم الجامعية.

توجيه تربوي ونفسي دائم

بيئة تعليمية مريحة

جد واجتهاد للحصول على نتائج عالية

تخصصات هندسية وصناعية

ذكر الطالب «حمزة القطان»، في تخصص الهندسة الميكانيكية بالسنة التحضيرية، أنه لم يندم على تعبه في الثانوية حين التحاقه بجامعة البترول والمعادن، التي كان يحلم بها منذ طفولته، موصيًا الطلاب في المرحلة الثانوية بالجد والاجتهاد والالتحاق بهذه الجامعة، للحصول على التخصصات الهندسية والصناعية.

حلم تحول لحقيقة

بينت الطالبة «سارة المطرفي»، في تخصص الهندسة الميكانيكية، أنها تشعر بالفخر والاعتزاز بقبولها في هذا التخصص، الذي كان حلمًا لها من السابق، موصيةً طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بعدم فقدان الأمل، ففقدان الأمل هو سبب في التوقف وعدم الإنجاز في الحياة

الحصول على الشهادة بأعلى الدرجات

قال الطالب «عبدالرحمن الحربي»، بالسنة التحضيرية: إنه يفخر بكونه أحد طلاب هذه الجامعة، ويتمنى التوفيق خلال دراسته والحصول على الشهادة بأعلى الدرجات، موصيا طلاب الثانوية بالجد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم.