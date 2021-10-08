شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 230 عقارا آيلا للسقوط بالسبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة محافظة جدة، أمس الأول، بمشاركة الجهات الأمنية والشركات الخدمية في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط، وذلك بواقع 230 عقارًا بحي السبيل في نطاق بلدية البلد الفرعية. وأوضح مدير عام العشوائيات في الأمانة م. محمد القحطاني، أن الإزالة تأتي استمرارًا لأعمال التنظيم وإزالة المباني الآيلة للسقوط التي نفذتها أمانة جدة مؤخرا للعديد من المناطق والأحياء العشوائية، التي كان آخرها إزالة التعديات والورش المخالفة بحي كيلو 8.

وبيَّن أن الأمانة أنهت المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسابيع الماضية، اللتين تضمنتا توزيع الإشعارات على المباني الآيلة للسقوط، كما تم في المرحلة الثانية فصل الخدمات عن المباني المستهدفة تمهيدًا لأعمال الإزالة، مضيفا إن الأمانة بدأت مطلع الأسبوع الجاري في المرحلة الثالثة المتمثلة في إزالة المباني الآيلة للسقوط، حيث بلغ عدد العقارات المزالة خلال الثلاثة أيام الأولى 28 مبنى.