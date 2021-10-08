شكرا لقرائتكم خبر عن «هوية بصرية» لمحمية الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الهوية البصرية للمحمية التي تعكس رؤيتها في حماية الحياة الفطرية، انطلاقا من دورها في الحفاظ على الثروة الطبيعية للمملكة وإنمائها، واستعادة تنوعها البيئي.

وتجسد الهوية عناصر المحمية المتمثلة بالكثيب الرملي والهضبة الصخرية اللتين تعكسان التنوع الطوبوغرافي في المنطقة، والتناغم الفريد بين تضاريسها فيما يمثل عنصر القصر التراثي العمق التاريخي للمنطقة، وإرثها الثقافي العريق. كما تبرز الهوية قيم القوة والمنعة والتضحية والخير والرخاء من خلال شعار المملكة «السيفين والنخلة»، حيث يكون التشكيل الدائري للشعار دعوة لاكتشاف وجهة استثنائية تنبض بالحياة، مع ألوان مشرقة ودافئة استلهمت من الطبيعة الصحراوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة م. ماهر القثمي، أن ملف الاستدامة البيئية حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، فتحولت المحميات الملكية بمساحتها التي تشكل 13.7 % من إجمالي مساحة المملكة، إلى خزان وراثي حي للأنواع المستوطنة والمهددة بالانقراض.