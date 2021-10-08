شكرا لقرائتكم خبر عن مركز للقاح «كورونا» بمطار الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شبكة الدمام الصحية بالتعاون مع شركة مطارات الدمام، مركز لقاح «كورونا» بمطار الملك فهد الدولي، بحضور رئيس تشغيل الشبكة د. محمد الأحمري، وقائد منصة اللقاح بتجمع الشرقية الصحي د. إبراهيم الزهراني، بهدف خدمة المستفيدين وإتاحة حجز المواعيد عن طريق تطبيق «صحتي».

من جانب آخر، فعّل كل من مركز صحي العقربية والعيادات التخصصية بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية، الفعالية التوعوية عن سرطان الثدي تحت شعار «صحتك تزهر» تضمنت أركانا توعوية ومحاضرة للمرضى والمراجعين تبين أهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية منه ومسار السيدات داخل المراكز الصحية للفحص بالماموجرام.

وكان مركز السكر والغدد الصماء قد نظم فعالية اليوم العالمي للمسنين بالتعاون مع قسم الرعاية الصحية المنزلية، التي تستهدف توعية المسنين بالحياة الصحية، وذلك للوقاية من داء السكري والتحكم فيه.