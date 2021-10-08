شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون جرعة «كوفيد 19» معطاة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا. فيما أشارت إلى أن أكثر من 43.000.000 جرعة من لقاح «كوفيد 19» تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 47 حالة مؤكدة وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 147. وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547449 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 536493 حالة. وفيما يخص الوفيات لفتت إلى تسجيل 4 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8736 حالة «رحمهم الله»، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا». ‏