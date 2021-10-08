شكرا لقرائتكم خبر عن 85 ألف ريال غرامات و200 مخالفة بأسواق الخبر والدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية 45 زيارة تفتيشية على أحد الأحياء المكتظة بالعمالة الوافدة بمحافظة الخبر، أسفرت عن رصد 19 مخالفة وإغلاق محلين تجاريين، فيما بلغت تجاوزت الغرامات على الأفراد والمنشآت 85 ألف ريال.

تدابير وقائية

واستهدفت الحملة بالتعاون مع بلدية الخبر، وشرطة الخبر، باعة البسطات المخالفين من العمالة الوافدة والسكن الخاص بالعمالة والمحلات التجارية للتأكد من التزام منافذ البيع بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وتمثلت المخالفات في عدم الالتزام بالتدابير الوقائية من عدم لبس الكمامة، وتفعيل التباعد، وعدم طلب إبراز تطبيق «توكلنا»، وانتهاء التراخيص وتكدس الوافدين داخل الغرف السكنية.

مساكن العمالة

وفي سياق متصل، أسفرت حملة ميدانية نفذتها اللجنة المشتركة من «صحة الشرقية، وبلدية وسط الدمام، وفرع وزارة الموارد البشرية ممثلا بمكتب العمل، وشعبة الضبط الوقائي بشرطة الدمام»، على مساكن العمالة بحي السوق بالدمام «سيكو» لمدة أسبوع لرصد مخالفات مساكن العمالة والمحلات التجارية، عن ضبط 185 مخالفة.

فرز بصري

وتمثلت المخالفات في عدم توافر نقطة فرز بصري، وعدم وجود رخصة سكن عمالة، وعدم توافر المعقمات والمطهرات، وعدم وجود غرف عزل بمساكن العمالة، وعدم توفير حارس أمن، وتم إشعار الحالات المخالفة وإغلاق عدد من المحلات لحين تصحيح المخالفات، كما تم فرض الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمساكن العمالة، وتؤكد اللجنة المشتركة استمرار حملاتها للتأكد من التزام كافة المحلات والمساكن بالإجراءات اللازمة.

رصد السلوكياتوكانت صحة الشرقية قد أكدت الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية إلى أن تنتهي جائحة «كورونا» من خلال لجان رصد السلوكيات والالتزام بالتعاون مع الجهات المعنية، ونوهت بأن استقرار الحالة يعود الفضل لله ثم إلى الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بالإجراءات الوقائية.