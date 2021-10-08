شكرا لقرائتكم خبر عن حملة متنقلة للتبرع بالدم بجامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جامعة جازان ممثلة بالكلية الجامعية بمحافظة صامطة بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى صامطة العام أمس، حملة متنقلة للتبرع بالدم تحت شعار «دام... دمك».

وأبانت عميدة الكلية د. ميعاد بنت علي صديق أن الحملة تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم من خلال توفير الدم بفصائله المختلفة، وتعزيز وترسيخ ثقافة التبرع بالدم مجتمعيا، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية والعمل التكاملي بين القطاعات المختلفة في المحافظة ودورها في خدمة المجتمع.