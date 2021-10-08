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المفتي يستقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق

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الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق د. علي بن ناصر الغفيص. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والاستماع إلى توجيهات سماحته. كما التقى د. الغفيص، نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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