شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين. وراجع العيادات 366 شخصا خلال المدة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 138 مستفيدا، وعيادة الباطنية 101 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 69 مريضا، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 33 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 16 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين، وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 357 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 87 مريضا، كما نفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.