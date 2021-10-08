شكرا لقرائتكم خبر عن 59 متدربا ضمن «فني رعاية مرضى» و«الترميز الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت إدارة تجمع الأحساء الصحي، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي سيتم بموجبها تنفيذ برنامجي «فني رعاية مرضى»، و«الترميز الطبي».

وتستهدف هذه البرامج توفير كوادر وطنية مؤهلة في عدة مجالات صحية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، وسيتم بموجب الاتفاقية الإشراف على التدريب في المنشآت الصحية والتدريبية التابعة للتجمع الصحي.

يذكر أن تجمع الأحساء الصحي بدأ في تدريب 59 متدربا ومتدربة في برنامج «فني رعاية مرضى» في الأماكن المتخصصة بالتدريب والتطوير في التجمع الصحي حيث انخرطوا مؤخرا في التدريب النظري والعملي، ومن المقرر أن تبدأ عملية التدريب في تخصص «الترميز الطبي» خلال الفترة القادمة.