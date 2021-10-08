شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأراضي الفضاء بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في مسح وتنظيف الأراضي الفضاء، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

كانت إدارة رخص البناء قد أغلقت 3 محطات وقود، بشكل جزئي وكلي، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على محطات الوقود؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصادرة من الوزارة، وذلك لتحسين محطات الوقود، ورفع جودتها من حيث الشكل والمظهر والخدمات المقدمة.

ورصدت البلدية، 4 مخالفات، في جولة تفتيشية على سكن العمال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع اللجنة المشتركة، المكونة من شرطة الظهران، وصحة الشرقية، ومكتب العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.