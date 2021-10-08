شكرا لقرائتكم خبر عن قص 40 ألف م2 مسطحات خضراء بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت إدارة تشغيل وصيانة الحدائق، التابعة لأمانة حفر الباطن، قص 40.000 متر مربع من المسطحات الخضراء في أسبوع.

وأزالت الأمانة 2798 لوحة مخالفة، وأعادت دهان 108769 مترا طوليا من بردورات الأرصفة، وذلك ضمن جهود الأمانة في معالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وكثفت الأمانة جهودها في تجميل سواتر البناء الخارجية، بالتعاون مع أصحاب المنشآت التجارية، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن.