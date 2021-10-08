شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بـ «رقمنة» الأعمال والتعاملات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة «حفظها الله»؛ لتسخير التقنية في جميع مجالات الحياة والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطور «لرقمنة» الأعمال والتعاملات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد الصويان.

وقدم محافظ الهيئة الرقمية لسموه عرضا عن خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية وإستراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.