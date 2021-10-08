شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 59 مخيما وصندقة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 59 مخيمًا وصندقة، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، وبالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الظهران.

من ناحيتها، واصلت إدارتا الرقابة والكراج، أعمال مسح الأراضي الفضاء، وإزالة الحواجز الخرسانية، والبيوت الجاهزة، من مواقع متفرقة، ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوهات البصرية.

وتواصل البلدية، بالتعاون مع اللجنة المكونة من «وزارة التجارة، والدفاع المدني، وشرطة الدمام، والجوازات»، الجولات المشتركة على صناعية «دله»؛ للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية، والتي نتج عنها إغلاق 8 منشآت، وإنذار آخرين.