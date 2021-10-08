، فيديو مرعب.. فتح باب المصعد بالطابق الـ12 ثم وقعت الكارثة ،

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعاً للحظة سقوط شاب مصري في بئر المصعد من الطابق الـ12 بأحد المباني السكنية بمحافظة الشرقية، شمالي شرق مصر.
وحسب موقع " صدى البلد"، وقع الحادث مساء الأربعاء، في أحد الأبراج السكنية بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، حين كان الحلاق ميلاد رزق، 45 عاماً، يقوم بعمله بحلاقة شعر أحد الأشخاص في المبنى السكني، وعقب الانتهاء من عمله، توجه إلى المصعد للهبوط، وبالفعل ضغط على زر استدعاء المصعد، وعندما جذب باب المصعد وانفتح، اعتقد أن كابينة المصعد موجودة، فدخل إلى بئر المصعد، وسقط بعدها من ارتفاع 35 متراً إلى أسفل.
وأثار نشر الفيديو على موقع "فيسبوك" حالة من التعاطف مع الضحية، والتعجب من كيفية فتح باب المصعد دون وجود الكابينة، معتبرين أن ما حدث كان نتيجة إهمال أصحاب العقار والمسؤولين عن إدارته، والذين كان عليهم صيانة المصعد وإصلاح العطل.
وحسب "صدى البلد"، تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثة الضحية لفحصها ضمن تحقيقات النيابة في الحادث. ()
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 01:28 AM
معلقون يتعجبون كيف فتح باب المصعدفيديو مرعب.. فتح باب المصعد بالطابق الـ12 ثم وقعت الكارثة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعاً للحظة سقوط شاب مصري في بئر المصعد من الطابق الـ12 بأحد المباني السكنية بمحافظة الشرقية، شمالي شرق مصر.
وحسب موقع " صدى البلد"، وقع الحادث مساء الأربعاء، في أحد الأبراج السكنية بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، حين كان الحلاق ميلاد رزق، 45 عاماً، يقوم بعمله بحلاقة شعر أحد الأشخاص في المبنى السكني، وعقب الانتهاء من عمله، توجه إلى المصعد للهبوط، وبالفعل ضغط على زر استدعاء المصعد، وعندما جذب باب المصعد وانفتح، اعتقد أن كابينة المصعد موجودة، فدخل إلى بئر المصعد، وسقط بعدها من ارتفاع 35 متراً إلى أسفل.
وأثار نشر الفيديو على موقع "فيسبوك" حالة من التعاطف مع الضحية، والتعجب من كيفية فتح باب المصعد دون وجود الكابينة، معتبرين أن ما حدث كان نتيجة إهمال أصحاب العقار والمسؤولين عن إدارته، والذين كان عليهم صيانة المصعد وإصلاح العطل.
وحسب "صدى البلد"، تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثة الضحية لفحصها ضمن تحقيقات النيابة في الحادث. ()
، فيديو مرعب.. فتح باب المصعد بالطابق الـ12 ثم وقعت الكارثة ،
المصدر : الخليج 365
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