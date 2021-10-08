، فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتأهل لنهائي دوري الأمم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضربت موعدًا ناريًا مع إسبانيا

قلب المنتخب الفرنسي تأخره بهدفين أمام نظيره البلجيكي إلى فوز مثير 3-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس ، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح المنتخب البلجيكي باب التسجيل في الدقيقة الـ37 عن طريق يانيك فيريرا كاراسكو، وعزز روميلو لوكاكو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لبلجيكا بعدها بثلاث دقائق (د.40).

وفي الشوط الثاني انتفض منتخب "الديوك" وقلب الطاولة على منتخب "الشياطين الحمر" بتسجيله لثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كريم بنزيما وكيليان مبابي من ركلة جزاء وثيو هيرنانديز في الدقائق 62 و69 و90 على الترتيب.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا ناريًا في نهائي البطولة مع المنتخب الإسباني.