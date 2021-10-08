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محمد بن مسعود - الدمام - خسر منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أمام إيران 0-1 ،اليوم الخميس، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح منتخب إيران في تسجيل هدف الفوز الثمين بالدقيقة 70 بواسطة مهدي تاريمي.
وتعادل منتخب العراق مع لبنان على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.
وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية خلال المباراة مع وجود أفضلية للمنتخب العراقي، دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.
وخسر منتخب سوريا أمام كوريا الجنوبية 1-2 ،على ملعب كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة الثالثة.
وسجل هوانغ اين-بيوم (48) وسون هيونغ-مين (89) هدفي كوريا الجنوبية، في حين أحرز عمر خريبين (84) هدف سوريا.
وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط لكوريا الجنوبية ونقطتين لكل من الإمارات ولبنان والعراق، ونقطة لسوريا.
نتائج مخيبة للمنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية "الطريق إلى قطر 2022"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-07
خسر منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أمام إيران 0-1 ،اليوم الخميس، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح منتخب إيران في تسجيل هدف الفوز الثمين بالدقيقة 70 بواسطة مهدي تاريمي.
وتعادل منتخب العراق مع لبنان على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.
وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية خلال المباراة مع وجود أفضلية للمنتخب العراقي، دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.
وخسر منتخب سوريا أمام كوريا الجنوبية 1-2 ،على ملعب كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة الثالثة.
وسجل هوانغ اين-بيوم (48) وسون هيونغ-مين (89) هدفي كوريا الجنوبية، في حين أحرز عمر خريبين (84) هدف سوريا.
وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط لكوريا الجنوبية ونقطتين لكل من الإمارات ولبنان والعراق، ونقطة لسوريا.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:56 PM
خسر منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أمام إيران 0-1 ،اليوم الخميس، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.
وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح منتخب إيران في تسجيل هدف الفوز الثمين بالدقيقة 70 بواسطة مهدي تاريمي.
وتعادل منتخب العراق مع لبنان على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.
وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية خلال المباراة مع وجود أفضلية للمنتخب العراقي، دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.
وخسر منتخب سوريا أمام كوريا الجنوبية 1-2 ،على ملعب كأس العالم في سيؤول، ضمن الجولة الثالثة.
وسجل هوانغ اين-بيوم (48) وسون هيونغ-مين (89) هدفي كوريا الجنوبية، في حين أحرز عمر خريبين (84) هدف سوريا.
وحافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط لكوريا الجنوبية ونقطتين لكل من الإمارات ولبنان والعراق، ونقطة لسوريا.
، نتائج مخيبة للمنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية "الطريق إلى قطر 2022" ،
المصدر : الخليج 365
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