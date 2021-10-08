، طرح تذاكر مباريات "WWE" .. ضمن فعاليات موسم الرياض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن موسم الرياض عن طرح تذاكر مباريات "WWE"، والذي سيشهد الحدث الرئيس للفعالية مواجهة حماسية، تجمع بطل اليونيفرسال "رومان رينز" في مواجهة "بروك ليسنر".
وستقام "WWE كراون جول" بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و(WWE)، في "محمد عبده أرينا" الواقع في بوليفارد رياض سيتي، مساء يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وسيكون نزال "رومان رينز" في مواجهة "بروك ليسنر" أيضاً على لقب "اليونيفرسال"، أما في النزال "الثلاثي" على بطولة سماكداون للسيدات، فستلعب "بيكي لينش" ضد "بيانكا بلير "ضد "ساشا بانكس".
ويُنتظر أن تنطلق فعاليات موسم الرياض، الذي سيضم 14 منطقة ترفيهية متنوعة، في 20 أكتوبر، بمسيرة استعراضية، على أن تُفتتح أولى مناطقه في 21 أكتوبر.
ويتزامن هذا الإعلان مع الترقب المحلي والعالمي تجاه الفعاليات الضخمة المنتظرة، خاصة بعد أن لفت الموسم أنظار العالم إليه بإعلانه عن مواجهة كروية غير مسبوقة يلاقي فيها نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجومَ ناديَيْ الهلال والنصر، إضافة إلى استقطاب موسم الرياض لأشهر العلامات التجارية العالمية.
كما سيضم الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، وأكثر من 10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، و70 مقهى و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و6 حفلات غنائية عالمية، إلى جانب حفلات غنائية عربية يتجاوز عددها 70 حفلة.
ويمكن حجز التذكرة عبر الرابط: https://riyadhseason.sa وذلك ضمن جدول فعاليات الموسم العالمية.
موسم الرياض
طرح تذاكر مباريات "WWE" .. ضمن فعاليات موسم الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-07
أعلن موسم الرياض عن طرح تذاكر مباريات "WWE"، والذي سيشهد الحدث الرئيس للفعالية مواجهة حماسية، تجمع بطل اليونيفرسال "رومان رينز" في مواجهة "بروك ليسنر".
وستقام "WWE كراون جول" بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و(WWE)، في "محمد عبده أرينا" الواقع في بوليفارد رياض سيتي، مساء يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وسيكون نزال "رومان رينز" في مواجهة "بروك ليسنر" أيضاً على لقب "اليونيفرسال"، أما في النزال "الثلاثي" على بطولة سماكداون للسيدات، فستلعب "بيكي لينش" ضد "بيانكا بلير "ضد "ساشا بانكس".
ويُنتظر أن تنطلق فعاليات موسم الرياض، الذي سيضم 14 منطقة ترفيهية متنوعة، في 20 أكتوبر، بمسيرة استعراضية، على أن تُفتتح أولى مناطقه في 21 أكتوبر.
ويتزامن هذا الإعلان مع الترقب المحلي والعالمي تجاه الفعاليات الضخمة المنتظرة، خاصة بعد أن لفت الموسم أنظار العالم إليه بإعلانه عن مواجهة كروية غير مسبوقة يلاقي فيها نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجومَ ناديَيْ الهلال والنصر، إضافة إلى استقطاب موسم الرياض لأشهر العلامات التجارية العالمية.
كما سيضم الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، وأكثر من 10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، و70 مقهى و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و6 حفلات غنائية عالمية، إلى جانب حفلات غنائية عربية يتجاوز عددها 70 حفلة.
ويمكن حجز التذكرة عبر الرابط: https://riyadhseason.sa وذلك ضمن جدول فعاليات الموسم العالمية.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:53 PM
أعلن موسم الرياض عن طرح تذاكر مباريات "WWE"، والذي سيشهد الحدث الرئيس للفعالية مواجهة حماسية، تجمع بطل اليونيفرسال "رومان رينز" في مواجهة "بروك ليسنر".
وستقام "WWE كراون جول" بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و(WWE)، في "محمد عبده أرينا" الواقع في بوليفارد رياض سيتي، مساء يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وسيكون نزال "رومان رينز" في مواجهة "بروك ليسنر" أيضاً على لقب "اليونيفرسال"، أما في النزال "الثلاثي" على بطولة سماكداون للسيدات، فستلعب "بيكي لينش" ضد "بيانكا بلير "ضد "ساشا بانكس".
ويُنتظر أن تنطلق فعاليات موسم الرياض، الذي سيضم 14 منطقة ترفيهية متنوعة، في 20 أكتوبر، بمسيرة استعراضية، على أن تُفتتح أولى مناطقه في 21 أكتوبر.
ويتزامن هذا الإعلان مع الترقب المحلي والعالمي تجاه الفعاليات الضخمة المنتظرة، خاصة بعد أن لفت الموسم أنظار العالم إليه بإعلانه عن مواجهة كروية غير مسبوقة يلاقي فيها نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجومَ ناديَيْ الهلال والنصر، إضافة إلى استقطاب موسم الرياض لأشهر العلامات التجارية العالمية.
كما سيضم الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، وأكثر من 10 معارض عالمية، و350 عرضاً مسرحياً، إضافة إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، و70 مقهى و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و6 حفلات غنائية عالمية، إلى جانب حفلات غنائية عربية يتجاوز عددها 70 حفلة.
ويمكن حجز التذكرة عبر الرابط: https://riyadhseason.sa وذلك ضمن جدول فعاليات الموسم العالمية.
، طرح تذاكر مباريات "WWE" .. ضمن فعاليات موسم الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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