«النيابة» تحدد عقوبة مخالفة أحكام العزل والحجر المؤسسي

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها في «تويتر»، أن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 200 ألف ريال والسجن مدة تصل إلى سنتين.

وأضافت: «إذا تكرر ارتكاب الواقعة تضاعف العقوبة الموقعة في السابقة عنها، وفي حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه».

اقرأ أيضًا:

عبر وزارة المالية.. رابط وطريقة الاستعلام عن العوائد السنوية