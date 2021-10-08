«الصحة» تحدد 3 تصنيفات من المستشفيات لا تتبع الوزارة

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن المستشفيات التخصصية والجامعية والمستشفيات العسكرية لا تتبعها.

جاء ذلك ردًا على استسفار من أحد المستفيدين بخصوص ملاحظته على تشخيص أحد المستشفيات التي لا تتبع الوزارة لحالته.

يذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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