«نشرة عاجل».. صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد واعتراض مسيرتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد، التفاصيل الكاملة لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي، هدف «البريكان» يُفسد كمبيوتر اليابان، ويمنح الأخضر السعودي العلامة الكاملة، مختص يكشف عن أنواع الثعابين السامة في السعودية، اختراع سعودي يضمن تخفيض فواتير الكهرباء، 5 خطوات لربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق «توكلنا».

البنك المركزي يحذر من «مواقع ترويج الاستثمار في الفوركس»

حذر البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، من تداول العملات الرقمية غير المرخصة والمواقع التي تقوم بالترويج للاستثمار فيها.

رسميا.. صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد

أعلنت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية استحواذ «صندوق الاستثمار السعودي» على نادي نيوكاسل الإنجليزي اليوم الخميس

رسميًّا.. التفاصيل الكاملة لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل الإنجليزي

أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا شركة «PCP Capital Partners» و «RB Sports & Media» (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على «Newcastle United Limited» و«Newcastle United Football Club» من شركة «St. James Holdings Limited»، وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.

بالفيديو.. هدف «البريكان» يُفسد كمبيوتر اليابان ويمنح الأخضر السعودي العلامة الكاملة

انتزع المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا من بين أنياب ضيفه الياباني بهدف دون رد، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



«تركي الفيصل» يدشن الطبعة العربية من «الملف الأفغاني» بمعرض الرياض للكتاب

دشن الأمير تركي الفيصل الطبعة العربية من كتابه الجديد «الملف الأفغاني» في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١م.



بعد حادثة الطفلة لمار.. مختص يكشف عن أنواع الثعابين السامة في السعودية

كشف المختص بدراسة أنواع الثعابين نايف المالكي، عن أنواع الثعابين السامة في السعودية، وذلك بعد حادثة الطفلة السعودية لمارا عبدالرحمن، التي تعرضت للدغة ثعبان داخل دورة المياه بمنزلهم في أبها.



اختراع سعودي يضمن تخفيض فواتير الكهرباء

توصل المخترع منصور المرزوقي إلى اختراع يؤدي إلى تخفيض فواتير الكهرباء.

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا ومسيرة تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية صاروخًا باليستيًا ومسيرة تجاه خميس مشيط.

ترسية 3 عقود على تحالف «سعودي فرنسي فلبيني» لتشغيل خدمات المياه والمعالجة بالمنطقة الشرقية

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، ترسية ثلاثة عقود لتحالف سعودي فرنسي فلبيني ضم شركة «مياهنا» السعودية، ومجموعة «سور» الفرنسية و«مانيلا ووتر» الفلبينية، ليتولى التحالف مهمة تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشرقي (المنطقة الشرقية)، بتكلفة تجاوزت 221 مليون ريال، ولمدة سبع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة للمنطقة الشرقية التي أصبحت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس 2021م.

5 خطوات لربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق «توكلنا».. وآل الشيخ يوجه نصيحة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، خطوات ربط تذاكر فعاليات موسم الرياض بتطبيق «توكلنا»، مشيرًا إلى المسارعة بالحصول على جرعتين من لقاح كورونا.



استشاري أمراض معدية يحدد نوع فلتر ينقي هواء المستشفيات من فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد الحقوي استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، اليوم الخميس، إن استخدام الفلاتر المتنقلة المزودة بالأشعة فوق البنفسجية C يقوم بتنقية هواء المستشفيات بفعالية من فيروس كورونا.

بينها «الفقع».. الزعاق يحدد 3 نباتات مرتبطة بموسم الوسم

حدَّد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، النباتات المرتبطة بموسم الوسم، وهي: «الفقع والنفل والروض».



تنبيه مهم من تطبيق توكلنا بخصوص تسجيل المقيم

جدد تطبيق توكلنا، اليوم الخميس، التأكيد على أهمية وجود بطاقة هوية لدى المقيم للتسجيل في التطبيق.



بالفيديو.. استئناف الرحلات الجوية بمطار أبها بعد توقفها 40 دقيقة

وثق مقطع فيديو، لحظة استئناف الرحلات الجوية بمطار أبها الدولي، وذلك بعدما توقف 40 دقيقة، بعد محاولة استهدافه بطائرة مسيرة مفخخة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

بالصور..ولي عهد أبوظبي يزور جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي»

استقبل تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بجناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي» اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 19 مخالفًا في عدد من مناطق المملكة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (11) مواطنًا و(8) مقيمين، من الجنسية السودانية ارتكبوا مخالفات رعي (473) رأسًا من الإبل و(395) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.



الخطوط السعودية تعلن خصومات على تذاكر الطيران إلى دبي

أعلنت شركة الخطوط السعودية، وجود خصومات تصل إلى 15% عند السفر إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



حيّر المراصد.. الزعاق يعدّد غرائب إعصار شاهين

حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، غرائب إعصار شاهين.



أمام خادم الحرمين الشريفين.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

السفارة الأمريكية في المملكة تعلن غلق أبوابها يوم الأحد احتفالًا بـ«يوم كولومبوس»

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة، أنها ستغلق أبوابها يوم الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر، وذلك احتفالًا بيوم كولومبوس.

توضيح من أبشر بشأن تجديد طلب إقامة عامل لديه مشكلة مع تابع له

أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، خطوات تجديد إقامة العامل في حالة وجود مشكلة مع تابع له.

بعد زلزال اليابان.. سفارة المملكة تؤكد سلامة المواطنين السعوديين وتوجه لهم رسالة

قالت سفارة المملكة في اليابان، إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين بدولة اليابان.

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط.

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