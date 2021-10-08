وينظم المعرض 13 فعالية، ضمت 7 ورش عمل في مجال عمل الباريستا، يقدمها مختصون وخبراء في مجال القهوة والضيافة، وكذلك جلسة حوارية بين رواد أعمال القهوة، وجلسة حوارية مع علي الديواني، وبطولة اللاتيه آرت، ويشارك في المعرض 17 راعياً و52 مشاركاً من شركات وجهات خدماتية.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض القهوة والضيافة يجذب أهالي المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.