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مراكز الأحياء بالمدينة تختتم برامجها بمناسبة اليوم الوطني

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اختتمت «جمعية مراكز أحياء المدينة المنورة- مجتمعي» برامجها الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني 91، التي اشتملت على أكثر من (60 فعالية متنوعة، أفاد منها حضورياً وعن بُعْد ما يزيد على 7000 مشارك). الفعاليات احتضنها 25 حَـيَّــاً، وعِـدة مراكز، و12 ملعباً، وقد جات نـوعِـيّـة ومتنوعة، ومخاطبة لمختلف أطياف المجتمع بمدينة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان منها: ديوانيات حِــوارية، وندوات ومحاضرات ولقاءات تاريخية وثقافية سَـلّـطَـت الضوء على جوانب من تاريخ دوت الخليج، وأهمية تعزيز الانتماء له، كــ«محاضرة زيارات الملك عبدالعزيز للمدينة المنورة، والانتماء أُسَـس ورؤى واقعية، وطني وعمري، وطن العطاء والنماء، والفرق التطوعية واللحمة الوطنية، وحكاية وطـن».

يُـضَـاف لذلك لوحات جدارية يعبر فيها المشاركون على شعورهم تجاه وطنهم، ودورات تدريبية لتعزيز الانتماء الوطني، ومسرح وطني في عيوني، ومَـرسم وطني بريشتي، ومسابقات متنوعة كصُـورة من بلدي، ومعرض الأُسَــر المنتجة، وهناك الفنون الشعبية، والمسيرات الاحتفالية بين الأحياء، والعروض الفلكلورية التي شارك فيها عدة جاليات من جنسيات مختلفة، وكانت هناك فعاليات رياضية تجاوز عدد المشاركين فيها الـ«500»، منها بطولة مجتمعي تحت 17 سنة في كرة القدم، ومسابقات في السباحة، كما كانت هناك حملات للتبرع بالـدّم لجنودنا البواسل.

أوضح ذلك الأمين العام لجمعية مراكز أحياء المدينة المنورة الدكتور سمير بن عبد الرحمن المغامسي، الذي أشار إلى أنّ الفعاليات نُـظِّـمت وفق بروتكولات الإجراءات الاحترازية للحَـدّ من انتشار «فيروس »، قد شهدت حضوراً وتفاعلاً لافِـتَـاً من المجتمع المدني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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