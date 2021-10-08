، قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية يخرّج الطلبة المبتعثين من الصين والبرازيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - حث الخريجين على التحلي بالأخلاق الفاضلة والتقيد بالانضباط العسكري

قام قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي بن صالح الحضيف، بتخريج الطلبة المبتعثين من جمهوريتي الصين الشعبية والبرازيل، بمقر كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى اللواء الركن الحضيف كلمة حث فيها الطلبة الخريجين على التحلي بالأخلاق الفاضلة والعمل الدؤوب أثناء تأدية الأعمال التي ستناط بهم، والتقيد بالانضباط العسكري.

واشتملت فقرات الحفل على كلمة للخريجين، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة، وتقليدهم رتبهم.