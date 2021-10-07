شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يحقق المركز الأول بمسابقة الأفلام التوعوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المديرية العامة للدفاع المدني، المركز الأول في المسابقة الدورية للأفلام التوعوية والتثقيفية، المتعلقة بالحماية المدنية لعام 2021م، التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وشاركت المديرية في المسابقة بفيلم قصير عن "كاشف الدخان"، الذي يهدف إلى التوعية بأهمية توفر شروط السلامة في المباني، الذي حاز المركز الأول بين مشاركات (22) دولة عربية.

وتعقد المسابقة كل عامين، ويتم اختيار موضوعها من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يضم لجنة من الفنيين المتخصصين في هذا الشأن، تختار أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتعرض النتائج بمؤتمر رؤساء الحماية المدنية (الدفاع المدني) للدول العربية، للإسهام في رفع روح التنافسية ونشر ثقافة السلامة والوصول بالرسائل التوعوية والإرشادية لأطياف المجتمع كافة.