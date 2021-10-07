شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة البترول تحتفل بالذكرى الـ60 لتأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزير الطاقة: أوصى الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد

وزير الطاقة: الطلاب والطالبات شركاء في بناء الوطن

بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، تحتفل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بذكرى مرور ٦٠ عام على تأسيسها، واستحداث مسار البكالوريوس للطالبات بعدد من التخصصات.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أنه من خريجي هذه الجامعة، موضحا أن العلم الذي اكتسبه هو السبب في مكانته الآن، وأوصى الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد حيث أنهم شركاء في بناء الوطن، بما يكتسبونه من العلم والعمل في خدمته.