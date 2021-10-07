تركي بن محمد يستقبل ولي عهد أبوظبي بجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي

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ورافق الشيخ محمد بن زايد الأمير تركي بن محمد في جولة بجناح المملكة المشارك في فعاليات المعرض، واستمعا لشرح عما يحتويه الجناح السعودي، واطلعا على برامجه وأنشطته المختلفة.
كما عقد الأمير تركي بن محمد اجتماعا مع الشيخ محمد بن زايد داخل الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي»، نقل خلاله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما له ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وهنأ الأمير تركي بن محمد، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيدا بما وصلت له الإمارات من تطور كبير في ظل قيادتها الحكيمة.
فيما حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
حضر الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.
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