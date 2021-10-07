شكرا لقرائتكم خبر هوية بصرية تعكس رؤية محمية المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتجسد الهوية عناصر المحمية المتمثلة بالكثيب الرملي والهضبة الصخرية اللتين تعكسان التنوع الطوبوغرافي في المنطقة، والتناغم الفريد بين تضاريسها، فيما يمثل عنصر القصر التراثي العمق التاريخي للمنطقة، وإرثها الثقافي العريق.
كما تبرز الهوية قيم القوة والمنعة والتضحية والخير والرخاء من خلال شعار المملكة السيفين والنخلة، حيث يكون التشكيل الدائري للشعار دعوة لاكتشاف وجهة استثنائية تنبض بالحياة، مع ألوان مشرقة ودافئة استلهمت من الطبيعة الصحراوية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير المهندس ماهر القثمي أن ملف الاستدامة البيئية حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، فتحولت المحميات الملكية بمساحتها التي تشكل 13.7% من إجمال مساحة المملكة، إلى خزان وراثي حي للأنواع المستوطنة والمهددة بالانقراض.
وأكد أن الدور الذي تضطلع به الهيئة يأتي في إطار تطوير المحمية ورفع الوعي بأهمية حماية الثروة الوطنية الطبيعية، وإعادة توطين الحيوانات.
كانت هذه تفاصيل خبر هوية بصرية تعكس رؤية محمية المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.