شكرا لقرائتكم خبر هوية بصرية تعكس رؤية محمية المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الهوية البصرية للمحمية التي تعكس رؤيتها في حماية الحياة الفطرية، انطلاقا من دورها في الحفاظ على الثروة الطبيعية للمملكة وإنمائها، واستعادة تنوعها البيئي.

وتجسد الهوية عناصر المحمية المتمثلة بالكثيب الرملي والهضبة الصخرية اللتين تعكسان التنوع الطوبوغرافي في المنطقة، والتناغم الفريد بين تضاريسها، فيما يمثل عنصر القصر التراثي العمق التاريخي للمنطقة، وإرثها الثقافي العريق.

كما تبرز الهوية قيم القوة والمنعة والتضحية والخير والرخاء من خلال شعار المملكة السيفين والنخلة، حيث يكون التشكيل الدائري للشعار دعوة لاكتشاف وجهة استثنائية تنبض بالحياة، مع ألوان مشرقة ودافئة استلهمت من الطبيعة الصحراوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التطوير المهندس ماهر القثمي أن ملف الاستدامة البيئية حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، فتحولت المحميات الملكية بمساحتها التي تشكل 13.7% من إجمال مساحة المملكة، إلى خزان وراثي حي للأنواع المستوطنة والمهددة بالانقراض.

وأكد أن الدور الذي تضطلع به الهيئة يأتي في إطار تطوير المحمية ورفع الوعي بأهمية حماية الثروة الوطنية الطبيعية، وإعادة توطين الحيوانات.