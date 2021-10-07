شكرا لقرائتكم خبر أمام خادم الحرمين.. سفراء معينون حديثا يؤدون القسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من، السفير المعين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، والسفير المعين لدى جمهورية النيجر زيد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية اتحاد ميانمار سعود السبيعي، والسفير المعين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد البلوي، والسفير المعين لدى جمهورية الصومال الفدرالية أحمد المولد، والسفير المعين لدى جمهورية موزمبيق فهد العيسى، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي فيصل السهلي، والسفير المعين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف العتيبي، والسفير المعين لدى جمهورية السنغال سعد النفيعي، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة عبدالله الشريان، قائلين:

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم مليكي ووطني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤديَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

حضر أداء القسم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خالد السحلي.