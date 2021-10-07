تكريم 49 طالبا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس بمقر الوزارة بالرياض 49 طالبا وطالبة حصلوا على 107 جوائز دولية في المسابقات العالمية، خلال عامي 2020- 2021م، بحضور الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، ورئيس مجلس إدارة هيئة التقويم والتدريب الدكتور خالد السبتي.

وتضمن الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و»موهبة»؛ لتعزيز التعاون وتنظيم الأدوار والمسؤوليات الإشرافية والتنفيذية بين الجهتين، وتكامل الجهود وتجويد المخرجات في مجالات تدريب الكادر التعليمي، والبرامج الإثرائية المقدمة للطلبة، إلى جانب البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبيادات والمسابقات المحلية والخارجية، والبرامج والمشروعات المشتركة بين الوزارة و»موهبة»، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال المتحمي «إن المملكة سباقة في توظيف الابتكار والتميز في شتى المجالات، الأمر الذي يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، والتعامل الأمثل مع الأزمات كجائحة كورونا»، مشيرا إلى أن برامج مؤسسة موهبة لم تتأثر، بل توسعت الأنشطة، وزاد عدد المستفيدين من البرامج.

جوائز حصدها الطلاب المكرمون:

123 جائزة دولية، من بينها:

53 جائزة في مجموع مسابقات الأولمبياد الدولي 2021 شملت:

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

العلوم

62 جائزة كبرى في إبداع لعامي 2020 و2021

8 جوائز في معرض «آيسف الدولي للعلوم والهندسة ISEF2021»