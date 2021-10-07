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تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 47 إصابة جديدة بفيروس المستجد، فيما تماثلت 46 حالة للشفاء، ليبلغ عدد حالات التعافي 536493 حالة في المملكة.

وأكدت الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وبينت أن الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل147حالة حرجة، فيما سجلت 4 حالات وفاة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

147 حالة حرجة

547.449 إجمالي عدد الإصابات

42,911,112 إجمالي جرعات اللقاح المعطاة

8736 إجمالي عدد الوفيات

536.493 حالة تعاف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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