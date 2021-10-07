تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة

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وأكدت الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.
وبينت أن الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل147حالة حرجة، فيما سجلت 4 حالات وفاة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
147 حالة حرجة
547.449 إجمالي عدد الإصابات
42,911,112 إجمالي جرعات اللقاح المعطاة
8736 إجمالي عدد الوفيات
536.493 حالة تعاف
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