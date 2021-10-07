شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 46 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 46 حالة للشفاء، ليبلغ عدد حالات التعافي 536493 حالة في المملكة.

وأكدت الصحة أن استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا يسهم في الوقاية من المتحورات، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وبينت أن الإحصائية الجديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل147حالة حرجة، فيما سجلت 4 حالات وفاة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

147 حالة حرجة

547.449 إجمالي عدد الإصابات

42,911,112 إجمالي جرعات اللقاح المعطاة

8736 إجمالي عدد الوفيات

536.493 حالة تعاف